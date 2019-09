Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein interner Prüfbericht hat schwere Verfehlungen aufgedeckt, so die Stadtwerke © KLZ/Traussnig

"Ich werte das als unentschuldigtes Fernbleiben. Ein zweites Mal kann er sich das nicht erlauben.“ Richterin Karin Scheriau machte am Dienstag klar, was sie davon hält, dass Dieter Rabensteiner, Geschäftsführer der Wolfsberger Stadtwerke, nicht zum Prozess am Landesgericht (LG) Klagenfurt erschienen war.