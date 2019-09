Am Sonntag ist der letzte Badetag im Stadionbad Wolfsberg, ab Montag starten die Arbeiten für das neue Kinozentrum.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kabinentrakt neben dem Babybecken wird abgerissen, um Platz für das neue Kino zu schaffen © Bettina Friedl

Am morgigen Sonntag hat das Stadionbad Wolfsberg zum letzten Mal in dieser Saison geöffnet. „Dafür, dass der Mai und Anfang Juni recht bescheiden waren, sind wir mit der Saison zufrieden. Wir hatten 81.413 gezählte Zutritte, rund zehn Prozent mehr als 2018“, so Stadtwerke-Chef Dieter Rabensteiner, der die Zahl der Saisonkartenbesitzer mit „knapp über 3000“ beziffert.