Voting So stimmte Österreich über das Konzertspektakel ab

Das Voting ist geschlagen: Hard in Vorarlberg konnte das Konzertspektakel für sich entscheiden. Für Wolfsberg gab es leider zu wenig Stimmen. Cro, Mathea, Möwe, Josh und Lena werden am 19. Oktober in Hard auftreten.