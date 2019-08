Der Kindergarten in Frantschach-St. Gertraud wird generalsaniert. Kinder siedelten in die Volksschule. Gesamtkosten: 195.000 Euro. Fertig soll alles mit Schulbeginn sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein riesiges Loch klafft derzeit in der Außenwand des Kindergartens © Schmerlaib

Auch wenn es rund um das Kindergartengebäude in Frantschach-St. Gertraud jetzt in den Ferien etwas weniger hektisch zu geht, so ist es dennoch nicht ruhig dort. Der Grund: Der Gemeindekindergarten samt den Räumlichkeiten der Kindergruppe LKH Zwerge wird generalsaniert.