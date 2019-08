Facebook

Seit vier Jahren engagiert sich Christian Zarfl ehrenamtlich bei der Bergrettung © Sandra Zarfl

Alarmierung in Vordergumitsch: Ein verletzter Wanderer muss aus einem steilen Waldstück gerettet werden. Mittels Universaltrage wird der Verunglückte zum Rettungswagen gebracht. Danach eilen Rettungssanitäter mit ihm ins LKH Wolfsberg. Elf Bergretter waren vor Ort. Unter ihnen Christian Zarfl (45), Bergretter und Einsatzleiter in Ausbildung. „Für Menschen am Berg da zu sein, taugt mir einfach“, so Zarfl. Zum Aufgabengebiet der Bergrettung gehöre neben Bergungen ebenfalls „die Weitergabe von Wissen, wie alpine Unfälle verhindert werden können“.