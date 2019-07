Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christof Volk (ganz rechts) mit einem Teil des Teams um die Kulturinitiative Container25 © KK/Radeschnig

Seit zehn Jahren steht die ehemalige Mühle in Hattendorf bei Wolfsberg als Synonym für die alternative Kulturinitiative Container25. Die Zahl 25 hat man der Hausnummer entlehnt, wie es zur Bezeichnung „Container“ gekommen ist, weiß nicht einmal Christof Volk, Obmann und Mitbegründer, zu sagen.

Ansonsten kann Volk die Anfänge jedoch genau schildern: „Vorher gab es die Initiative ‘Open the box‘ von Manfred Mörth mit Musik und Kabarett. Zudem wurde die Mühle als Atelier genutzt.“ Im Lauf der Zeit ist das Programm des Vereins stetig gewachsen. Heute bietet man Vorträge, Workshops, Ausstellungen, Theater, Konzerte und Lesungen an. Und man versteht sich als freie, alternative und linke Kulturszene, die sich gesellschafts- und kulturpolitischen Fragen nicht verschließt und eine kritische Perspektive einnehmen will. „Wir setzen uns mit der nationalsozialistischen Vergangenheit im Tal ebenso auseinander wie mit dem Rechtsruck in Österreich, der kärntner-slowenischen Geschichte oder mit dem Klimaschutz“, sagt Katharina Pressl. Die 26-jährige Wolfsberger Autorin, die gerade im Residenz-Verlag ihr beachtenswertes Roman-Debüt vorgelegt hat, ist dem Container25 seit Jahren verbunden.

Das Programm Freitag, 19. Juli. 17 Uhr: Tischtennisturnier. 19 Uhr: Filmvorführung und Eröffnung. 21 Uhr: Das Theater mit dem „Vada“-Verein bietet eine Reise durch die Lautpoesie aller Epochen. 22.30 Uhr: Konzert mit Ana Threat aus Wien.

Samstag, 20. Juli. Von 14 bis 17 Uhr finden zwei Workshops statt. Einer beschäftigt sich mit Rassismus, der andere mit Klimaschutz. 16.30 Uhr: Theateraufführung für Kinder ab sieben Jahren mit dem Turbo-Theater Villach. 17.30 Uhr: Konzert mit der Band „Damaged good“. 19 Uhr: Lesung mit Maja Haderlap und Auftritt des MGV „Valentin Polanšek“. Ab 21 Uhr: Musik mit verschiedenen Solisten, Duos und Gruppen.

Eintritt. Die Karte für den Freitag kostet 10 Euro, für den Samstag 15 Euro. Eine Karte für beide Tage erhält man um 20 Euro. Wer nur zur Lesung von Maja Haderlap kommt, zahlt 10 Euro Eintritt.

Mehr Information. Details unter www.container25.at oder www.facebook.com/CONTAINER25.

Ulrike Greiner Teamleiterin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Ulrike Greiner

Darüber hinaus fühlen sich die Mitglieder einem Bildungsauftrag verpflichtet und bringen ihre Themen auch in Schulen aufs Tapet.„Wir haben jahrelang keine Subventionen erhalten. Heuer bekamen wir vom Land 7000 Euro, auch die Stadtgemeinde Wolfsberg unterstützt uns“, führt Volk zur finanziellen Situation aus. Glück hat man auch mit der alten Mühle als Zentrum. Die Besitzersind Container25-Fans und daher großzügige Vermieter.Zum zehnjährigen Jubiläum wird am Freitag und Samstag einmal tüchtig gefeiert – und zwar mit einem bunten, reichhaltigen Kulturprogramm. Einer der Höhepunkte ist zweifellos die Lesung mit Bachmann-Preisträgerin Maja Haderlap. Sie ist nach Florjan Lipuš und Josef Winkler eine weitere Prominente im Autoren-Reigen des Container25. Für die Zukunft wünscht sich Volk, dass mehr Menschen ihre Scheu vor der freien Kulturszene verlieren.