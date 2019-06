Facebook

Lavamünder Schüler sangen auf der Bühne ein Lied mit dem Refrain: „Stopp, stopp, stopp, dem Verkehr! Eine Umfahrung muss rasch her!“ © Helmuth Weichselbraun

Pünktlich um 11 Uhr wurde am Freitag in Lavamünd die Ortsdurchfahrt für eine Kundgebung zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt. Den Bewohnern reicht es nämlich: Sie sprechen von 1400 Lkw täglich, die durch den Ort rollen und für eine „Lärm-, Staub- und Abgashölle“ sorgen. Eine Umfahrung wird gefordert. Die Bürgerinitiative verteilte unter den 300 bis 400 Anwesenden Trillerpfeifen und Atemschutzmasken. Ein Teil hielt Schilder mit der Aufschrift „Stopp! Es reicht uns“ in die Höhe.