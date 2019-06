Facebook

Der Schulleiter der NMS St. Marein, Arthur Radl und Herr Wolfgang Magnet, sowie die Schulleiterin der VS St. Marein, Monika Maierhofer und Sabine Sorger © KK

Bereits zum dritten Mal stand das Haus der Industrie in Wien ganz im Zeichen der MINT-Bildung in Österreich. Von einer Fachjury wurden 120 besonders engagierte Bildungseinrichtungen für die Auszeichnung mit dem „MINT-Gütesiegel 2019-2022“ ausgewählt, darunter auch die VS und NMS St. Marein im Lavanttal.