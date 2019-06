Kleine Zeitung +

Wolfsberg Güterzug rammte Auto-Anhänger: Züge fahren nun wieder

Am beschrankten Bahnübergang bei ehemaligen Priel-Bahnhof in Wolfsberg kam es Freitagvormittag zu einem Unfall. Güter- und Personenverkehr auf der Strecke Wolfsberg - Klagenfurt stand eine Stunde still.