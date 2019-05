Am 7. Juni wird die Aussichtsplattform mit Panoramaerlebnisweg am Berensteiner Ofen in der Gemeinde St. Georgen offiziell eröffnet. Planer Andreas Berchtold wird das Projekt vorstellen.

Die neue Panorama-Plattform am Berensteiner Ofen © Privat

Am 7. Juni wird die Aussichtsplattform mit Panoramaerlebnisweg am Berensteiner Ofen (Brandl) in der Gemeinde St. Georgen offiziell eröffnet. Der 1447 Meter hohe Berensteiner Ofen ist eine markante Felsformation an den Westhängen der Koralpe und ein überragender Aussichtspunkt im Gemeindegebiet. Die Fernblicke erstrecken sich in einem weiten Bogen vom Ursulaberg (Urlja Gora) in den slowenischen Steiner Alpen, über den Dobratsch bis hin zum Großen Speikkogel, dem höchsten Gipfel der Koralm.