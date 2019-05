Facebook

Bei der Fleischerei Butej in Wolfsberg ist Christian Hasler Lehrling © KK

Die besten sieben Jungfleischer aus Kärnten traten kürzlich beim Landeslehrlingswettbewerb gegeneinander an. Christian Hasler aus Reichenfels konnte die Jury als bester Fleischer beim Landeslehrlingswettbewerb überzeugen. Der 20-Jährige absolviert seine Lehre bei der Fleischerei Butej in Wolfsberg. „Ich schätze die Zusammenarbeit in diesem Betrieb sehr. Das Team ist super, ich habe vor meiner Lehre schon dort geschnuppert und später mein Praktikum gemacht. Mein Berufswunsch war für mich also schnell klar“, erzählt Hasler.