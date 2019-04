Die Firma Elektro Krassnig errichtet eine neue Lagerhalle im Anschluss an die bestehende Filiale in der Klagenfurter Straße. Insgesamt 300.000 Euro werden investiert.

Die Mitarbeiter der Firma Elektro Krassnig mit Andreas und Eva Stürzenbecher und den Söhnen Gabriel und Raphael (rechts) © Schmerlaib

Seit 1931 gibt es die Firma Elektro Krassnig. Auf dem Hohen Platz in Wolfsberg ist sie heuer seit genau 70 Jahren vertreten – und ist somit eigentlich kaum mehr wegzudenken. „Aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden, das Geschäft am Hohen Platz weiterzuführen. Das war mir ein wichtiges Anliegen. Jedoch müssen wir uns aus Platzgründen neu orientieren“, begründet Inhaber Andreas Stürzenbecher seine Entscheidung, die Filiale im Süden von Wolfsberg in der Klagenfurter Straße auszubauen.

