Ein 18-jähriger Schüler aus Wolfsberg wurde angezeigt, weil er in einem Fitnessstudio in Wolfsberg aus zwei unversperrten Spinden Bargeld gestohlen hatte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus zwei Spinden in einem Umkleideraum wurde Bargeld gestohlen (Sujetfoto) © galgoczygabriel/Fotolia

Nach umfangreichen Erhebungen konnte von Beamten der Polizeiinspektion Wolfsberg ein 18-jähriger Schüler aus Wolfsberg ausgeforscht werden, der am 7. April in einem Fitnessstudio in Wolfsberg aus zwei unversperrten Spinden im Umkleideraum der Männer knapp 200 Euro Bargeld gestohlen hatte. Der 18-Jährige wurde angezeigt.