Hinter der Park&Ride-Anlage beim Bahnhof in Wolfsberg sollen 70 neue Wohnungen entstehen © Bettina Friedl

Durch den Bau der Bahnunterführung beim Hauptbahnhof in Wolfsberg haben die Stadtteile Richtung St. Jakob an Attraktivität gewonnen. Der Ansturm auf die beiden neuen Wohnhäuser im Grillenweg, die Ende November bezogen wurden, war enorm: Rund 100 Bewerber haben sich bei der Gemeinde für die 36 neuen Wohnungen mit Tiefgarage, Lift, Balkon oder Garten beworben. Der Mietpreis: 8 Euro pro Quadratmeter. In diesem Preis sind Tiefgarage, Heizung per Fernwärme und das Wasser enthalten.

