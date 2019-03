Die Christine-Lavant-Gesellschaft in St. Stefan verknüpft ihr Jubiläum mit dem St. Pauler Kultursommer, der heuer 40 Jahre alt wird. Im Jubiläumsjahr will die CLG erneut kräftige Lebenszeichen setzen.

Feier anlässlich des 100. Geburtstages der großen Dichterin auf dem Friedhof von St. Stefan im Jahr 2015 © Josef Barth

Vor 25 Jahren schlug die Geburtsstunde der Christine-Lavant-Gesellschaft (CLG) im Tal. In St. Stefan, dem Heimatort der großen Dichterin, gründete der Kaufmann Hanns Lintschnig eine Literaturgesellschaft mit dem Ziel, das Andenken an Christine Lavant und deren Werk zu wahren und an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Es gab aber noch einen weiteren, persönlichen Grund, warum sich Hanns Lintschnig hier im speziellen Maße für Christine Lavant stark machte.

