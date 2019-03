Facebook

Im März starten wieder die Kurse in den Hundeschulen im Bezirk © KK/Privat

In der Hundeschule des ÖGV St. Andrä startet man am Samstag, 9. März, in den Hundefrühling. Am Samstag und Sonntag finden die Einschreibungen für die Kurse statt. „Es ist unumgänglich, dass Erziehung und Beschäftigung bereits im Welpenalter beginnen. Der Hund benötigt Kopfarbeit, um ausgelastet zu sein“, sagt Vereinsobmann Martin Kainz.

