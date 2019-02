Facebook

Ernst Leitner, Obmann des Vereins „Benedikt BeWegt“, mit Pater Siegfried Stattmann (rechts) © Greiner

Üblicherweise beginnt die Pilgersaison in Österreich am Dienstag in der Karwoche. So auch heuer – lediglich auf dem Benediktweg ist man diesmal einen Schritt voraus. Hier startet man bereits am Samstag – und damit auch gleich in ein Jubiläumsjahr. Seit zehn Jahren gibt es den Verein „Benedikt BeWegt“, der maßgeblich für den Auf- und Ausbau des Benediktweges verantwortlich zeichnet. Die Wanderungen sind nicht aufs Lavanttal begrenzt und locken auch jedes Jahr zahlreiche Pilger aus dem Bezirk Völkermarkt an.

