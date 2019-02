Wolfsberg"Fesch & frech" ist die Mode nun am Hohen Platz

Facebook

Jacqueline Apachou inmitten ihres modischen Geschäftes am Hohen Platz in Wolfsberg © Schmerlaib

Jacqueline Apachou aus Wolfsberg hatte einen Traum, der sie nicht mehr los ließ. Sie wollte einmal ihr eigenes Geschäft eröffnen können. Mit Freitag geht dieser Traum wohl in Erfüllung, denn an diesem Tag lädt die 24-Jährige um 10 Uhr zur Shop-Eröffnung von „fesch & frech“ am Hohen Platz in der Innenstadt.