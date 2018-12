Wolfsberg"Bipa" schließt Filiale beim Fachmarktzentrum

Am 29. Dezember wird die Filiale der Drogeriekette in der Spanheimer Straße zum letzten Mal geöffnet haben.

Am Samstag hat die „Bipa“-Filiale beim Fachmarktzentrum in Wolfsberg zum letzten Mal geöffnet © Bettina Friedl

Seit der Eröffnung des Fachmarktzentrums in der Spanheimer Straße in Wolfsberg war „Bipa“ mit einer Filiale dort vertreten. Doch nun schließt die Drogerie die Filiale in der Nähe von Merkur, Intersport & Co. Am 29. Dezember ist der letzte Verkaufstag, die Mitarbeiterinnen werden künftig in anderen Filialen beschäftigt sein. Die Drogerie verweist ihre Kunden auf die beiden anderen naheliegenden „Bipa“-Filialen beim Tenorio-Kreisverkehr neben dem Billa sowie neben dem Penny im Süden von Wolfsberg.

