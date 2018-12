Facebook

Bild bei der Neuübernahme aus dem Jahr 2014: Riegler und Worofka © Schmerlaib

Auf der Koralpe stehen mit Jahresende einige Veränderungen an. Heinz Worofka wird seine Geschäftsführertätigkeit auf der Koralpe mit 31. Dezember beenden. "Ich will darüber informieren, um keine Gerüchte entstehen zu lassen. Dies passiert im besten Einvernehmen mit Eigentümer Dietmar Riegler", lässt Worofka wissen. Laut ihm sei es schon bei der Übernahme im Jahr 2014 geplant gewesen, dass er den Neuordnungsprozess nur eine Zeit lang mitbegleiten werde. Worofka wird wieder in sein privates Beratungsunternehmen "Medien, Tourismus und Freizeit" zurückkehren und in "verschiedenen Bereichen tätig sein", wie er sagt.

