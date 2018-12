Facebook

Der Elektrobus wurde vor dem Rathaus in Wolfsberg vorgestellt © Schmerlaib

In den nächsten Jahren wollen die ÖBB verstärkt in alternative Antriebsformen im öffentlichen Verkehr investieren. Mit dem Einsatz eines Elektrobusses in Wolfsberg will man einen ersten Schritt setzen. Der E-Bus wird vorerst fünf Tage lang getestet und zwei Stadtlinien abfahren. Nach dem Probebetrieb, der am Sonntag endet, könnte ein weiterer E-Bus für mehr „Sauberkeit“ in der Stadt sorgen. Die Fahrt kostet einen Euro für den ganzen Tag.

