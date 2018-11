Facebook

Einblick in die Demenzschauräume im AIS-Center in Wolfsberg © AIS-Center

Dem Thema Demenz widmet sich die AIS-Bildungsakademie in Wolfsberg in einem groß angelegten Schwerpunkt. Dort werden ab kommender Woche auch die ersten Demenzschauräume in Kärnten eröffnet. Diese sollen zeigen, wie man das Wohnumfeld, je nach Verlauf der Erkrankung, Schritt für Schritt mit einfachen Anregungen gestalten kann. Pflegende Angehörige, Fachkräfte in Pflegeberufen, Schulen und Interessierte werden in dieser Sache besonders angesprochen. Besichtigungsmöglichkeiten gibt es nach Vereinbarung.