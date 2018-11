Familie Knabl aus Wolfsberg wandte sich hilfesuchend an ATV. Bei "Pfusch am Bau" wurde der Fall am Donnerstag ausgestrahlt.

Sieben Jahre kämpfte Maximilian Knabl (rechts) vergeblich um eine Generalsanierung. Bausachverständiger Günther Nussbaum (links) stellte eine "massive Durchfeuchtung" des Holzbaus fest © ATV

Vor zehn Jahren ließ sich Familie Knabl um 360.000 Euro ihr Traumhaus in Holzriegelbauweise in Wolfsberg bauen, 2009 zog die fünfköpfige Familie ein. Schon zwei Jahre danach bereitete die Fassade Probleme. Seit sieben Jahren kämpfen Sandra und Maximilian Knabl vergeblich um eine Gesamtsanierung – der Vertragspartner meldete Insolvenz an. Und so wandte sich das Paar an ATV. Am Donnerstag wurde der Fall bei „Pfusch am Bau“ ausgestrahlt.

