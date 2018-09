Der Wolfsberger Franz Novak war maßgeblich am Transport von Juden in die Konzentrationslager beteiligt. Auf Wikipedia wird er als „Persönlichkeit“ Wolfsbergs erwähnt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Novak vor Gericht während seines zweiten Prozesses © ÖNB/Bildarchiv

Der Wikipedia-Eintrag zur Stadt Wolfsberg listet all die „Söhne und Töchter der Stadt“ auf: Burgtheaterschauspieler wie Wolfgang Gasser, Sportler wie Nationalteam-Fußballer Walter Kogler, Politikerinnen wie Ministerin Elisabeth Köstinger und den Historiker und ehemaligen Rektor der Karl-Franzens-Universität in Graz, Helmut Konrad. Alle auf ihrem Gebiet bekannte und anerkannte Fachkräfte. Und dann steht da, nur zwei Zeilen unter Konrad, ein Name, der im Zusammenhang mit den anderen „Persönlichkeiten“ – so der Name der Wikipedia-Kategorie – vor den Kopf stößt: Franz Novak, und nach Geburts- und Sterbejahr die lapidare Beifügung „österreichischer SS-Hauptsturmführer“.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.