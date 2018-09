Der studierte Sportwissenschaftler Florian Türmer hat im ehemaligen Gemeindeamt von St. Andrä eine Gesundheitspraxis eröffnet. Er bietet dort verschiedene Massagetechniken an und erstellt Trainingspläne.

Florian Türmer in seiner Praxis in der Gemeinde St. Andrä © Schmerlaib

Der St. Andräer Florian Türmer (36) hat im ehemaligen Gemeindeamt vor Kurzem eine Praxis für Massagen und sportwissenschaftliche Beratungen eröffnet. Der studierte Sportwissenschaftler an der Karl-Franzens-Universität hat sich auf Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie spezialisiert. Außerdem hat er das Diplom zum „Heilmasseur Neu“ abgeschlossen. „Somit kann ich beide Bereiche in die Behandlung einfließen lassen, um das Optimum an Konstitution zu erzielen“, sagt Türmer.

