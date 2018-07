17 Betriebe und die LFS St. Andrä dürfen sich über Genuss-Kronen freuen. Der Bundessieg ging an die Fischzucht Marzi. Das ist insgesamt bereits die siebte Bundes-Krone für den Betrieb.

Die Landessieger aus dem Bezirk Wolfsberg © DV VERBAND/KAMPITSCH

Kein anderes Bundesland konnte so viele Genuss-Kronen mit nach Hause nehmen wie Kärnten. Sieben Bundessiege gehen an die bäuerlichen Direktvermarkter in Kärnten, die im Bundesministerium für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurden. Unter den Bundessiegern ist auch ein Lavanttaler Betrieb, die Fischzucht Marzi aus St. Marein, die sich insgesamt bereits über die siebte Genuss-Krone freuen darf.

