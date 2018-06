Facebook

Sabrina Hafner und Dietmar Konetschnig mit ihren Kindern © Forever Digital

Im Zusammenleben sind Sabrina Hafner und Dietmar Konetschnig schon erprobt. Nach elf Jahren Beziehung gaben sich die beiden Lavanttaler am 9. Juni in der Kirche St. Martin im Granitztal das Jawort. Standesamtlich wurden in St. Paul die Ringe getauscht. Kennen und lieben gelernt haben sie sich über gemeinsame Freunde. „Dietmar hat meine Nummer erfragt und so haben wir uns vor elf Jahren zum ersten Mal getroffen“, erzählt Sabrina (29), die im Einzelhandel tätig ist. Dietmar ist 33 Jahre alt und Elektriker.