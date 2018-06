Ein kostenloser Schreibworkshop findet am 29. Juni am St. Andräer See statt. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Schreibgruppen werden drei Stunden lang Texte erstellt.

Kostenloser Workshop am St. Andräer See © Privat

Unter dem Motto „Schreiben am See“ laden die „Kärntner Schreiberlinge“ zu einem kostenlosen Schreibworkshop an den St. Andräer See ein. Am Freitag, dem 29. Juni, können Interessierte gemeinsam mit den Mitgliedern der Schreibgruppe drei Stunden lang Texte erstellen. Mitzubringen sind lediglich Schreibmaterial und eine gemütliche Sitzunterlage wie Polster oder Handtücher.