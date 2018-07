Unterkärntner Wetter Sonne untertags, Gewitter am Abend

Der Sonntag ist ein idealer Bade- und Ausflugstag in Unterkärnten. Am Nachmittag oder am Abend könnte es aber zu Gewittern kommen.

Am Sonntag ändert sich nichts Wesentliches an unserem Wetter und daher scheint besonders wieder bis zur Mittagszeit auch häufiger und länger die Sonne vom Himmel. Mit der zu dieser Jahreszeit doch sehr kräftigen Sonneneinstrahlung steigen die Temperaturen bis zum frühen Nachmittag merklich an und erreichen zum Beispiel in St. Andrä im Lavanttal und in Bleiburg Höchstwerte nahe 27 Grad.