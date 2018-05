Facebook

© Klz/Rehfeld

Ein 22-jähriger Mann aus Slowenien fuhr mit mit seinem Motorrad die Soboth (B69) bergwärts. In Lavamünd geriet er in einer leichten Linkskurve an die Bordsteinkante. Er verlor die Kontrolle über das Motorrad, das in der Folge frontal gegen eine Betonstützmauer prallte.

Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Eine am Sozius mitgefahrene 21-jährige Frau, ebenfalls aus Slowenien, wurde vom Motorrad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.

Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.