Sie sind derzeit in Chile. Wo genau befindet sich das ÖSV-Trainingslager? Wie lange wird dort trainiert?

Felix Hacker: Wir sind derzeit in La Parva, rund 1,5 Stunden mit dem Auto von der Hauptstadt Santiago de Chile entfernt. Das Trainingslager dauert genau 30 Tage, danach geht es erstmals nach Hause. Dann stehen drei Wochen Konditionstraining im Olympiazentrum in Linz am Programm und anschließend geht es, je nach Schneesituation, auf die heimischen Gletscher.