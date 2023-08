Am Landesgericht Klagenfurt wurde am 17. August über einen Gläubigerantrag das Konkursverfahren über die Wolfsberger Firma "MYKY Fassaden KG" eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband und der KSV 1870 vermelden. Die Firma, die in der Klagenfurter Straße 17 im Süden von Wolfsberg untergebracht ist, hat Gebäude- und Fassadenreinigungen angeboten. Von der Insolvenz der 2022 gegründeten Firma sind vier Dienstnehmer betroffen.

Über die Höhe der Schulden und der Vermögenswerte liegen derzeit noch keine Informationen vor, als Insolvenzverwalter wurde Anwalt Thomas Schuster bestellt. Gläubigerforderungen können bis 11. September angemeldet werden.