Hin und wieder zieht es ihn noch in seine alte Heimat - ins Lavanttal. Klaus Schlapper, ehemaliger Gastwirt und Sänger, stammt aus St. Gertraud und verbrachte seine Jugend im elterlichen Gasthaus Schlapper, das längst "Kirchenwirt" heißt. "Vor 44 Jahren zog es mich der Liebe wegen nach Walchsee in Tirol", erzählt Schlapper über seine Tiroler Ehefrau Cäcilia. In Walchsee führte er 23 Jahre lang die Pizzeria Alla Strada, von 2008 bis 2015 war er der erste Pächter des Cafés "See la Vie", das abends geschlossen hatte, sodass Schlapper nebenher seine Musik-Karriere starten konnte.