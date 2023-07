Ende März hat in Lavamünd der Adeg-Markt als einziger Nahversorger im Ortskern geschlossen. Aus wirtschaftlichen Gründen, weil seit Jahren keine positiven Zahlen geschrieben wurden, begründete die Adeg Wolfsberg-Genossenschaft damals. Nun gibt es Neuigkeiten: Die SPÖ Lavamünd-Ettendorf hat laut einem Schreiben an ihre Mitglieder eine Lösung für das geschlossene Adeg-Geschäft gefunden. Im Herbst solle der Nahversorger samt Marktkaffee eröffnen, beliefert werden solle der Supermarkt von "Nah und Frisch" und die Finanzierung sei gesichert. Grundnahrungsmittel solle es künftig auch an Sonn- und Feiertagen geben. Das und noch mehr steht im Brief von Vizebürgermeister Raphael Golez (SPÖ) an die Parteimitglieder.