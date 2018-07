In Wolfsberg drangen Hunde in eine Schafweide ein und rissen drei trächtige Schafe. Die Polizei bittet um Hinweise.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hunde rissen Schafe auf Weide © APA/Barbara Gindl

Am Donnerstag gegen 5 Uhr drangen Hunde in eine Schafweide in St. Margarethen in Wolfsberg ein: "Der Schafhalter wurde munter und sah einen schwarzen, mittelgroßen Hund, der die Schafe durch den Obstgarten und über die Weide trieb", berichtet ein Beamter der Polizeiinspektion Wolfsberg. "Aufgrund eines Zaunes wurden die Schafe vom Hund in die Ecke getrieben und konnten nicht hinaus. Drei trächtige Zuchtschafe wurden gerissen", sagt der Beamte.