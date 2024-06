Bis zu ihrem Karriereende im Jahr 2014 sorgte die Schwimmerin Uschi Halbreiner aus Wolfsberg immer wieder für Schlagzeilen. Der größte Erfolg der 17-fachen Staatsmeisterin: Rang 10 bei der Kurzbahn-EM im Jahr 2011 in 100 Meter Lagen. Durch den Leistungssport kam die Wolfsbergerin schon früh in Berührung mit Physiotherapie. „Als ich als Jugendliche verletzt war, habe ich die Verletzung durch Physiotherapie in den Griff bekommen. Und so entstand der Wunsch, Physiotherapeutin zu werden, aber die Fachhochschule ging sich zeitlich neben dem Leistungssport nicht aus“, erzählt die inzwischen 33-Jährige: „Erst, als ich meinen Badeanzug an den Nagel gehängt habe, kam ich dazu, die Ausbildung zu machen.“

In der Forschung tätig

Nun ist Uschi Halbreiner nicht nur ausgebildete Physiotherapeutin, sondern auch Osteopathin und Sportwissenschaftlerin. Am Kirchhügel in St. Johann bei Wolfsberg hat sie ihre eigene Praxis eröffnet, in der sie montags und mittwochs für ihre Patienten da ist. Nebenbei arbeitet sie an der FH Kärnten in Klagenfurt: „An drei Tagen pro Woche darf ich künftige Physiotherapeuten mit ausbilden und in der Forschung tätig sein. Die Erkenntnisse, dank denen ich immer am neuesten Stand bin, kann ich in meiner Praxis mit einbinden“, erklärt die einstige Profisportlerin, die für die 45-minütigen Behandlungen 68 Euro verlangt. Für die Physiotherapie und Osteopathie ist eine ärztliche Überweisung notwendig, ein Teil der Kosten wird von den Kassen erstattet. Terminvereinbarungen sind unter 0664/502 82 89 möglich.