Im Süden von Wolfsberg wird wieder gebaut: In unmittelbarer Nähe zum Fachmarktzentrum am Sonnhalberweg – genauer gesagt in der Walter Grohs Straße zwischen dem Fachgeschäft Zgonc und dem Autohaus Grohs – entsteht nämlich der „Waschpark Wolfsberg“. Hinter dem Projekt steht Unternehmer Stefan Heritzer aus St. Michael, der auch eine Tankstelle in St. Andrä betreibt.