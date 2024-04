„Bei uns gibt es keine Grenzen“, erzählt Josef Primus in seinem Geschäft in der Wolfsberger Innenstadt. Vor 50 Jahren wurde der gebürtige Reichenfelser Unternehmer ­– mit gerade einmal 24 Jahren. „Ich wollte immer schon selbstständig sein“, blickt der heutige 74-Jährige zurück, der zunächst den beruflichen Weg als Dentist einschlagen wollte. Im Jahr 1974 wurde dann das erste Geschäft in der Wiener Straße 5 in Wolfsberg eröffnet. Primus erlangte durch seine Ausbildungen als Goldschmied sowie durch seine Fortbildungen als Diamantgutachter an der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft und durch seine Berufserfahrung als Werkstattmeister in einem deutschen Goldschmiedeunternehmen schnell Bekanntheit.

Perfektion und Genauigkeit

„Von Anfang an spezialisierten wir uns auf die Herstellung von exklusiven und außergewöhnlichen Einzelstücken in unserer Werkstatt“, so Primus. Auch Eheringe und Verlobungsringe werden dort in Handarbeit in den verschiedensten Ausführungen angefertigt. „Wir verwirklichen jeden Kundenwunsch“, meint Primus, der seit mehr als 40 Jahren als Diamantgutachter tätig ist. Jeder Edelstein werde sorgfältig eingefasst.

Im Laufe der Zeit gab es auch zahlreiche Herausforderungen. „Man muss als Unternehmer immer weitermachen und man darf nicht den Mut verlieren“, meint er. Auch Modetrends veränderten sich im Laufe der Zeit. „Deshalb war für uns stets die Zeitlosigkeit unserer Schmuckstücke wichtig“, so Primus.

In der Werkstatt © Ramona Steiner

Ob Anhänger, Armbänder, Ohrschmuck oder Glücksbringer – als Ergänzung zu den handgefertigten Einzelstücken werde auch die „Primus Trendline“ angeboten – eine Silberkollektion, die in vier verschiedenen Farben erhältlich ist.

Mit der nächsten Generation ist der Fortbestand des Familienunternehmens bereits gesichert. „Es ist das Schönste, wenn die Tochter und der Schwiegersohn den Betrieb weiterführen“, freut sich der Goldschmied. Denn 2004 absolvierte seine Tochter Kathrin die Gesellenprüfung für den Lehrberuf Gold-, Silberschmied und Juwelier. Seit August 2017 ist sie Geschäftsführerin des Unternehmens. Vor rund zehn Jahren wurde dann der heutige Standort in der Sporergasse 13 eröffnet. Mit Schwiegersohn Mario Rencher-Primus entstand die „Design-MR art factory“, die Schmuck und Mode umfasst.

Auf jedes Detail werde geachtet © Ramona Steiner

Inspirationen für die Kollektionen findet der Familienbetrieb in den alltäglichen Dingen. Darunter auch eine Feder, die bei einem Spaziergang an der Lavant gefunden wird. „Daraus entstand unsere Kollektion Federspiel“, erzählt Mario Rencher-Primus.