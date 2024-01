„Sein Leben war erfüllt von Freude an der Arbeit, der Liebe zu Kroatien und der Sorge um das Wohlergehen seiner Familie“, ist auf dem Partezettel zu lesen. Nach schwerer Krankheit schloss der Bodenlegermeister Gerd Schlatte (38) am 22. Jänner für immer seine Augen. Nachdem der Lavanttaler zehn Jahre lang als Angestellter in verschiedenen Betrieben Berufserfahrung sammelte, machte er sich nach der Unternehmer- und Meisterprüfung im Jahr 2015 selbstständig.