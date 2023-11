Die ehemalige Geschäftsfrau und Gastwirtin Hildegard Faist aus Bad St. Leonhard verstarb im Alter von 89 Jahren. Sie wurde als Tochter von Konrad und Amalia Reiter am 16. März 1934 in Bad St. Leonhard geboren, wo sie zusammen mit ihrer Halbschwester Luise ihre Kindheit verbrachte. Nach der Schulzeit begann sie eine Lehre als Schneiderin und war später im Gastgewerbe in der Schweiz und in Klagenfurt tätig.

Am 23. November 1958 heiratete sie den Gastwirt und Fleischermeister Karl Faist aus Bad St. Leonhard und arbeitete in dessen Betrieb an der Klagenfurter Straße mit. Nach der Pensionierung ihres Mannes betrieb sie weiterhin das Gasthaus und eine Frühstückspension. Diese führte sie auch nach Übernahme des Gasthauses durch ihren Sohn Karl und nach dem Tod ihres Ehemannes im Jahr 2007 weiter. Aus der Ehe mit ihrem Gatten Karl entstammen die beiden Töchter Gabriele und Susanne sowie Sohn Karl. Die Verabschiedung der Verstorbenen fand bereits statt.