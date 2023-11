Für die Faschingsgilde Bad St. Leonhard beginnt wie überall im Tal die närrische Zeit am Vormittag des 11. Novembers um 11. 11 Uhr. Für Getränke und Krapfen ist gesorgt. „Vor dem Gemeindeamt am Hauptplatz präsentieren wir das neue Prinzenpaar“, sagt Präsident Erich Schatz. In Frantschach-St. Gertraud lädt das örtliche Faschingskomitee „FaBuLe“ (Fasching, Brauchtum und Leben) mit Obmann Rudolf Rabensteiner ins Café Restaurant Gutschi. Im Mittelpunkt steht dabei die Übergabe des Gemeindeschlüssels von Bürgermeister Günther Vallant an den Narrenobmann. Die St. Margarethner Faschingsrunde „Leeeetz fetz“ lädt ab 10.30 Uhr vor dem Adeg-Kaufhaus zu kostenlosen Krapfen und Getränken ein. Das Faschingswecken beginnt um 11.11 Uhr, wenn der Wolfsberger Stadtschlüssel von Bürgermeister Hannes Primus an Obmann Gerald Niessl übergeben wird. Musikalisch umrahmt wird das Faschingswecken von der Trachtenkapelle St. Margarethen. Im Anschluss zieht die Faschingsrunde durch den Ort bis zum Gasthof Stoff.