Die weißen Plastik-Sektgläser signalisierten Feierlaune schon um 15.30 Uhr, als sich die ersten Team-Kärnten-Fans im Trendlokal "Teatro" nahe dem Stadttheater einfanden, während Team-Kärnten-Obmann Gerhard Köfer im Wahlstudio der Landesregierung weilte. Das Publikum im "Teatro" war etwas älter als sonst an diesem Ort und versprühte Optimismus, fast so, als hätte es das Wahlergebnis von zehn Prozent geahnt. "Vom Gefühl her werden wir sicher zweistellig", zeigte sich der Klagenfurter Gemeinderat Dieter Schmiedt zuversichtlich. "Wir haben einen sehr guten Wahlkampf mit Schwerpunkt auf der sozialen Situation der Menschen geführt."