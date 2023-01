Neue Podcast-Reihe. In der neuen Podcast-Reihe "Plauderei unter Freunden" wollen wir hinter die Menschen auf den Wahlplakaten blicken - und haben uns dabei ein Korrektiv aus deren höchstpersönlichem Umfeld geholt.

Zwei Behauptungen hört man immer wieder: „Vor Wahlen wird doch nur gelogen“ und „Politiker haben keine Freunde“. Mit der neuen Podcast-Reihe der Kleinen Zeitung wollen wir a) diese beiden Behauptungen widerlegen und b) einen ganz persönlichen Blick auf die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl bekommen.

In der Reihe „Plauderei unter Freunden“ bat deshalb Thomas Plauder, stellvertretender Ressortleiter der Kleine Zeitung, die Spitzenkandidaten zum persönlichen Gespräch – aber eben nicht nur sie. Denn mit am Tisch waren jeweils auch die beste Freundin oder ihren besten Freund. Der Gedanke dahinter: „Jeder Politiker versucht sich zu inszenieren, aber es gibt in ihrem Umfeld Menschen, die kannten sie schon vor der Karriere. Gemeinsam Mit diesen wollen wir uns der Person hinter dem Plakat nähern. Letztlich ist der Spitzenkandidat ein immer wichtigeres Wahlmotiv und diese Gespräche legen auch sehr viel politisches Denken offen“, erzählen Plauder und Thomas Cik aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, die die Podcast-Reihe konzipiert haben.

Bei den Gesprächen, die im Klagenfurter Bierhaus zum Augustin und im Café Ingeborg aufgezeichnet wurden, kam freilich auch der Schmäh nicht zu kurz. Etwa wenn ÖVP-Chef Martin Gruber mit Wolfgang Huber über den Kampf um den Titel des Wiesenmarkt Königs berichten, wenn SPÖ-Chef Peter Kaiser und Joe Wutte sich gegenseitig eingestehen, als Trauzeugen versagt zu haben oder Gerhard Köfer seinem Freund Mario Brenter vorwirft, doch immer Jörg Haider gewählt zu haben. Nicht minder amüsant sind die Episoden, wie FPÖ-Chef Erwin Angerer und Helmut Fürstauer darum streiten, wer die härtere Kindheit hatte, Grünen-Kandidatin Olga Voglauer von ihrer Freundin Nada Zerzer für den Fahrstil gerüffelt wird und Neos-Kandidat Janos Juvan davon berichtet, wie er seiner besten Freundin Anna Prinz ein Kleid ruinierte.