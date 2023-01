Zum vierten Mal seit vergangenem Sommer wird die Kärntner FPÖ am Freitag die Abhaltung eines Sonderlandtages beantragen. Der muss dann in der nächsten Woche terminisiert werden. Kurz vor den Landtagswahlen will die FPÖ offensichtlich ihre Themen in die Schlagzeilen bringen. Wie Parteiobmann Erwin Angerer heute ankündigte, sollen bei der Sondersitzung die Themen "Sicherheit" und "leistbares Wohnen" diskutiert werden.