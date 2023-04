Wenig Positives kann die grüne Landessprecherin Olga Voglauer dem erst unlängst vorgelegten Regierungsprogramm von SPÖ und ÖVP abgewinnen. Wie sie bei ihrer Pressekonferenz am Mittwoch in Klagenfurt beklagte, sei in diesem Programm zwar von Klimastrategien die Rede, wie die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden sollen, bleibe jedoch völlig offen. Voglauer: "Kärnten ist ein Industrie- und Tourismus-Standort. Beide Wirtschaftszweige sind massiv vom Klimawandel betroffen. Trotzdem fehlen im Regierungsprogramm wichtige Maßnahmen."