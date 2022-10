Neben dem Burgenland ist Kärnten das einzige Bundesland, in dem die Neos nicht im Landtag vertreten sind. Das soll sich bei den Wahlen im März nächsten Jahres ändern. Deshalb hat die Kärntner Landesgruppe am Samstag in Klagenfurt die Landes-Kandidaten-Liste erstellt und die Schwerpunkt-Themen des Wahlkampfes festgelegt.