Wie in anderen Bundesländern steigt auch in Kärnten die Zahl der Einfamilien-Häuser und Single-Haushalte stark an. Das Wohnbau-Referat der Landesregierung will diese Negativ-Entwicklung bremsen, und zwar mit Projekten unter dem Motto "gemeinschaftliches Wohnen": Mehrere Familien und Einzelpersonen finden sich zusammen und entwickeln gemeinsam ein Wohnobjekt, in dem sich alle wohlfühlen. Die ersten drei Planungsstufen werden vom Land mitfinanziert.