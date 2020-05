Länder erarbeiten Vorschläge"Regionale Lockerungen von Corona-Maßnahmen möglich"

Die Landeshauptleute traten heute mit der Bundesregierung via Videokonferenz in Kontakt. LH Kaiser präsentierte danach den neuesten Stand. Hier gibt es den Stream zum Nachsehen!

Die neun Landeshauptleute traten am Montag in Konferenz mit Mitgliedern der österreichischen Bundesregierung. Dies geschah über eine Videoschalte, wo auch das Gemeindepaket präsentiert wurde.

Über das, was besprochen wurde, informierte Landeshauptmann Peter Kaiser gemeinsam mit Landesrat und Gemeindereferent Daniel Fellner (beide SPÖ) danach in einer Video-Pressekonferenz und präsentierte den neuesten Stand in Sachen Corona.

Für die regionalen Unterscheidungen bei Corona-Maßnahmen, also weiterer Lockerungen in Bundesländern mit kaum Fällen, arbeiten Kaiser und der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), Vorschläge aus. Dabei geht es beispielsweise um Lockerungen von Maskenpflicht, Durchführung von Turnunterricht an Schulen, Teilnahme an Begräbnisse, Mannschaftssportarten und Musikvereinen.

Kaiser nannte exemplarisch die Lockerung des Mund-Nasen-Schutzes dort, wo die Beeinträchtigungen größer seien als die Schutzfunktion, etwa für Kinder, im Handel, bei bestimmten Dienstleistungen wie dem Friseur in den heißen Sommermonaten, etc.

Oder auch im Bereich des Turnunterrichts, insbesondere in den Pflichtschulen, wo möglichst bald bei passenden Rahmenbedingungen, zum Beispiel vorwiegend im Freien, wieder Aktivitäten aufgenommen werden sollten.

Vernünftige Abstandregeln seien die Basis und Voraussetzung, auch wenn es um höhere Teilnehmerzahlen bei Begräbnissen und Veranstaltungen, oder um Freizeitaktivitäten wie die Blasmusik oder den Mannschaftssport gehe.