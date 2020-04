Wegen der Corona-Krise"Beamte" gehen in der Karwoche auf Betriebsurlaub

Facebook

Gernot Nischelwitzer © Markus Traussnig

Das hat's noch nie gegeben. In der bevorstehenden Karwoche gehen die Landesbediensteten in Kärnten auf „Betriebsurlaub“. Das wurde am vergangenen Wochenende zwischen dem Dienstgeber und der Personalvertretung vereinbart. Dafür notwendig ist eine Novelle des Kärntner Dienstrechtsgesetzes. Die wird erst in der nächsten Landtagssitzung beschlossen, aber in der Karwoche „als Vorgriff auf die neue Regelung herangezogen“, wie es in einem Schreiben der Landesamtsdirektion an die Bediensteten heißt.