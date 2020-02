Nach Unwetterkatastrophen Millionen Euro fließen in den Hochwasserschutz in Kärnten

Alleine am ländlichen Wegenetz entstand im Vorjahr ein Schaden von rund sechs Millionen Euro. Mit dem Hochwasserrisiko-Managementplan legt das Land die notwendigen Schutzmaßnahmen für die nächsten sechs Jahre fest.

In Lavamünd sind zwei Drittel der Hochwasser-Schutzmauer an der Drau fertiggestellt © KK/GEMEINDE

Die Beseitigung von Unwetterschäden und der Schutz vor künftigen Überflutungen standen im Mittelpunkt der Regierungssitzung am Montag. Straßenbau-Referent Martin Gruber (ÖVP) berichtete, dass die Unwetter am Ende des Vorjahres allein am ländlichen Wegenetz einen Schaden von rund sechs Millionen Euro angerichtet haben.